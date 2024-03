Fables d'Orient et d'Occident. VOYAGES À TRAVERS LES FABLES

De Kalila wa Dimna aux Fables de la Fontaine, la BnF propose une exposition consacrée aux fables animalières. Ce genre littéraire toujours vivant et souvent illustré connaît une destinée éblouissante depuis des siècles. La fable qui met en scène des animaux parlant comme des hommes, se veut à la fois distrayante et porteuse de préceptes moraux. Né en Inde et en Grèce, le genre se développe parallèlement autour de deux figures capitales, celles d'Ibn al-Muqaffa' dans le monde arabo-islamique et d'Esope dans le monde gréco- romain. De l'Antiquité à nos jours, les deux corpus initiaux s'étoffent, se transforment et s'adaptent, d'une langue à l'autre, pour produire nombre de nouvelles oeuvres tant en Orient qu'en Occident. Elles se rejoignent, pour certaines au moins, au XVIIe siècle avec une autre figure de la littérature universelle, Jean de La Fontaine.