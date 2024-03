Véritable fresque sociale, Complaintes & Co. dresse un portrait tendre et amusé de notre société. Il décrit au plus près les travailleurs (serrurier, journaliste, médecin) et les archétypes sociaux (la soeur, le quadragénaire, le survivaliste) qui forment le quotidien de nos existences. Faisant entendre la singularité de chaque voix, les poèmes semblent autant de saynètes jouées par des personnages shakespeariens. Et si, comme le prétendait le dramaturge, le monde entier n'était qu'une scène de théâtre ?