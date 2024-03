Mon monde en équilibre

Les pérégrinations d'une joyeuse bande à Bayonne Antoine a 32 ans, quelques amis fidèles et un bar dans le centre de Bayonne auquel il consacre toute son énergie. Il s'évertue à entretenir un quotidien sans risque, rythmé par les matchs de rugby et les festivités basques. Il faut dire qu'Antoine ne s'est jamais remis du bouleversement originel, l'accident de voiture fatal de ses parents, alors qu'il était enfant. Depuis, il vit en pointillé, pour ses grands-parents aimants, pour sa ville adorée et pour son meilleur ami, Unai. Pourtant, quand une mystérieuse inconnue fait irruption dans sa vie, Antoine se fige. Quoi de plus effrayant que la perspective de l'amour, quand on s'applique à ne rien ressentir ? Bouleversé par cette rencontre, le jeune homme est renvoyé au passé qu'il a enfoui depuis si longtemps. Parviendra-t-il à dépasser ses traumatismes pour faire les bons choix et trouver enfin son propre chemin ? Cécile Briomet signe un roman d'apprentissage poignant, porté par des personnages vulnérables, tendres et légèrement chauvins.