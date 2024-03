La rançon du chien

La police new-yorkaise a-t-elle le temps de se préoccuper d’une petite chienne caniche enlevée à ses maîtres – un riche couple sans enfants – et pour laquelle une rançon leur a été extorquée ? Non, bien sûr.Cependant, un jeune flic idéaliste, un peu naïf, frais émoulu de la faculté de psychologie, décide de s’y intéresser envers et contre tout…Clarence Duhamell met sans trop de peine la main sur le kidnappeur, mais celui-ci, plus rusé, l’accusera d’avoir touché une part de la rançon.Alors tout se dérègle. Et le policier se rend compte, mais trop tard, dans quel engrenage implacable il a été happé.