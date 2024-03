X100. Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans

"Chères lectrices, chers lecteurs, permettez-moi d'être honnête avec vous. Mon objet dans ces pages est certes de vous apprendre à manger et, plus encore, à savoir éprouver du plaisir en mangeant. Néanmoins, ce livre va vous emmerder. Il va bousculer vos habitudes, vous sortir de votre zone de confort, il va surtout vous mettre face à vos responsabilités. En revanche, il a une vertu majeure : il vous permettra d'augmenter votre espérance et votre qualité de vie, sans médicaments, rien qu'en mangeant, rien qu'en éprouvant du plaisir".