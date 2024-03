Le système électoral. Fonctionnement et enjeux du vote

Cet ouvrage décrit précisément le système électoral français en 2024, en visant plusieurs objectifs : - permettre de situer ce système au sein des institutions françaises (ex. : pourquoi le président de la République est-il élu au suffrage universel direct ? ) - fournir des informations pratiques (ex. : comment s'inscrire sur les listes électorales ? ) - mettre en perspective les principaux débats actuels (ex. : comment protéger les élus face aux menaces et aux agressions ? ).