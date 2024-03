Industrie 4.0 zéro bullshit. Les principes du 4.0 adaptés aux vrais besoins de votre entreprise

Face au défi de la compétition mondialisée des biens et des services, l'"Industrie 4. 0" est présentée comme un levier de compétitivité industrielle et de réindustrialisation de l'Hexagone. Mais derrière les promesses excessivement enthousiastes, le terme Industrie 4. 0 englobe des concepts et des technologies pas forcément adaptés à toutes les PME et ETI, et dont la complexité de mise en oeuvre et les niveaux de budget significatifs peuvent s'avérer totalement contre-productifs. Quel est le vrai potentiel de l'industrie 4. 0 ? Comment transformer une entreprise en utilisant le levier de l'industrie 4. 0 ? A ces questions que se posent inévitablement les décideurs des PME et ETI soumis aux sirènes du marketing, cet ouvrage répond de manière simple et concrète à travers 4 grandes thématiques : - la description des technologies emblématiques de l'industrie 4. 0 et les enjeux associés ; - le recentrage des problématiques de l'industrie 4. 0 sur l'humain et le management ; - une méthode caractérisée par la frugalité et la réalisation d'un diagnostic industriel préalable en alternative à l'habituelle approche techno-centrée ; - les briques trop souvent négligées du management industriel alors qu'elles sont à la fois une alternative frugale et une condition de réussite des démarches de l'industrie 4. 0.