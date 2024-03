Ecoute et trouve les chevaliers

C'est le grand jour pour Béranger l'écuyer ! Le seigneur reconnaissant son labeur, crie de tout coeur : " Par les pouvoirs qui me sont conférés, je fais de toi, un chevalier ! " . Bravo Béranger ! Un magnifique cherche et trouve sonore, richement illustré, pour plonger dans l'univers fascinant des chevaliers. Un bel album et 10 puces sonores pour vivre cette fabuleuse aventure en sons et en images !