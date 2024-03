Human design. Le système révolutionnaire qui révèle qui vous êtes réellement

En s'appuyant sur l'heure, la date et le lieu de votre naissance, le Human Design a la capacité de révéler votre chemin de vie pour vous guider vers la personne que vous êtes vraiment et ce que vous êtes destiné à accomplir. Dans ce guide pratique, Jenna Zoe, leader mondial du Human Design, vous apprend pas à pas... Quel est votre type de configuration énergétique : Manifesteur (créateur de changements), Générateur (source d'énergie positive), Projecteur (oreille à qui se confier), Réflecteur (absorbe et reflète les énergies de son environnement) ou Générateur Manifesteur (être aux passions multiples). Comment votre énergie circule, afin d'en tirer le meilleur, de trouver un modèle de vie harmonieux et d'optimiser votre travail. La meilleure manière d'utiliser vos dons et votre personnalité pour vous épanouir en adéquation avec qui vous êtes réellement.