Le Purgatoire dans tous ses états

Le purgatoire existe et c'est une bonne nouvelle ! Il est une chance, une joie, une miséricorde pour le pécheur... et l'occasion privilégiée pour nous qui restons ici-bas de continuer à aider ceux que nous aimons, par-delà la mort. De toute évidence, le purgatoire a mauvaise presse en cette époque qui a abandonné la prédication sur les fins dernières et qui veut effacer la mort et ses rites. Néanmoins, il fait partie intégrante de notre foi chrétienne et mérite une attention particulière. Finissons-en avec les représentations doloristes et changeons de regard sur le purgatoire, ce temps privilégié pour grandir dans l'amour. Un ouvrage engageant qui nous donne un nouvel élan pour accueillir la vie de Dieu en plénitude.