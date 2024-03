"Mes docs en forme - Les Pompiers", un imagier documentaire tout-carton en forme de camion de pompiers pour les enfants dès 3 ans. Un format spécial petites mains Un petit format spécialement pensé pour les petites mains des enfants de 3 ans. Un objet solide et ultra-maniable, avec ses pages cartonnées faciles à tourner. Un livre petit format facile à glisser dans le sac pour la journée. On peut l'emmener partout avec soi. Un imagier en forme Un livre en forme de camion de pompiers, pour une identification immédiate du sujet et attiser la curiosité des enfants. A l'intérieur, une centaine d'illustrations légendées sur fond blanc pour découvrir la vie des pompiers et assurer une bonne lisibilité. Un vocabulaire riche et précis pour découvrir et apprendre à nommer. Un imagier documentaire très riche Une première découverte de l'univers des pompiers de façon multi-thématique : la caserne, le parcours sportif des pompiers, le déroulement d'une mission, la tenue de soldat du feu, les interventions, le feu de forêt, le matériel, le véhicule de secours routier, l'évacuation, le sauvetage en montagne, les véhicules, le camion avec la grande échelle ! Un livre à prendre, à regarder, à manipuler, à explorer, sans jamais se lasser.