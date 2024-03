Épreuves de sélection Gendarme adjoint volontaire - Catégorie C - Tout-en-un - Vidéos offertes : 4 entretiens commentés. GAV APJA et EP - 2024-2025

Ce livre regroupe tous les outils aux épreuves de sélection Gendarme adjoint volontaire - Agent de Police Judiciaire Adjoint (GAV APJA) et Emploi Particulier (GAV EP). Mettez toutes les chances de votre côté, avec : une journée de travail type d'un GAV, des témoignages, une présentation des épreuves ; une auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; une méthode pas à pas avec les bons reflexes à adopter ; les connaissances indispensables à maîtriser ; + de 350 QCM et exercices d'entraînement corrigés pour s'exercer ; 20 sujets blancs corrigés dans la perspective et avec les exigences du concours pour vous entraîner dans les conditions du jour J ; 160 questions personnelles et professionnelles possibles commentées ; 2 simulations d'entretien. OFFERT en ligne : 20 tutos pour décrypter les tests psychotechniques ; 100 flashcards interactives pour réviser autrement ; un fil d'actualité mois par mois pour tout connaître de l'actualité.