APRÈS LES NUAGES

Petite, Jen était déjà passionnée par le skate. Chaque fois qu'elle rentrait de l'école, elle passait devant le skatepark, et elle regardait les grands effectuer des figures toutes plus incroyables les unes que les autres, les étoiles dans les yeux... Presque dix ans plus tard, alors qu'elle va entrer au lycée, elle ne quitte plus sa planche et décide même de devenir skateuse professionnelle ? ! Mais Jen n'a pas beaucoup d'amis. Elle se sent différente, ses camarades la trouve bizarre, peut-être à cause du psoriasis qui recouvre ses mains ? En plus, le skate, c'est pour les garçons ? ! Heureusement qu'il y a Rayen, son meilleur ami, qui sourit à la vie, la fait rire, l'encourage et la pousse à ne jamais abandonner, qu'importe ce qu'en disent les autres. Paraplégique et fan de basket-ball, Rayen vise les Jeux Paralympiques. S'il n'a aucun mal à se faire aimer des autres, il sait néanmoins combien leur regard peut peser. Mais aujourd'hui, Jen a décidé de devenir une professionnelle du skateboard, et il fera tout pour l'aider, malgré le désaccord de ses parents...