Les chevaliers de Babel - Tome 3. La renaissance

Alors que Louis XVI et Marie-Antoinette ont été exécutés, que la Terreur s'est achevée et que l'Empire se meurt, dans le chaos de la dernière tentative de Napoléon pour revenir au pouvoir, les Clefs de Babel sont toujours au centre d'une quête royale. Mais s'agit-il vraiment d'une royauté humaine ? Que va devenir l'enfant d'Humbert Prigent, né d'amours interdites mais royales ? Devenu officier au service de Napoléon, il se retrouve confronté comme son père et son oncle aux désirs de pouvoir, à l'amour, pris dans les tourments d'une histoire qu'il n'a pas à maîtriser. Une leçon romanesque sur la transmission et l'humilité du pouvoir.