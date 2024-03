Quand les murs se font scène en milieux carcéral et hospitalier

Combien d'ateliers en arts du spectacle (théâtre, danse, musique, cirque, etc.) se sont-ils tenus dans les établissements pénitentiaires et hospitaliers en France entre 2014 à 2019 ? Pour quels publics ? Avec quels intervenants ? Selon quels protocoles d'action et quels processus créatifs ? Avec quelles finalités, difficultés, attentes ? Combien d'ateliers en arts du spectacle (théâtre, danse, musique, cirque, etc.) se sont-ils tenus dans les établissements pénitentiaires et hospitaliers en France entre 2014 à 2019 ? Pour quels publics ? Avec quels intervenants ? Selon quels protocoles d'action et quels processus créatifs ? Avec quelles finalités, difficultés, attentes ? Cette étude sociologique contextualise ces questions par une mise en perspective historique au sein de chaque secteur : réalisation d'entretien avec les intervenants et recueil de données auprès des directions régionales de la culture, la justice et la santé afin d'établir une cartographie de ces ateliers. Une enquête qui vient combler un manque et qui permettra aux artistes, aux coordinateurs culturels, aux administrateurs, aux partenaires, aux enseignants de parcours spécialisés de disposer d'une vue rétrospective et prospective de la place des arts dans les milieux carcéral et hospitalier. Jérôme Dubois est maître de conférences au département théâtre de l'université Paris 8. Ses recherches portent notamment sur les arts du spectacle des Premières Nations de l'est du Canada, mais aussi sur les arts du spectacle hors des murs du théâtre. Vincent Clavel est docteur en sociologie, enseignant à l'université Clermont Auvergne. Il mène actuellement une recherche sur la symbolique du corps, le lien entre l'image du corps et la construction sociale de la notion d'humanité.