Charles de Freycinet. Bâtisseur de la République

A l'occasion du centenaire de la mort de Charles de Freycinet, Julien Bouchet, qui en est le meilleur spécialiste puisque le seul à lui avoir consacré une thèse, propose de redécouvrir ce personnage central dans la vie de la France moderne et portant méconnu. Moins d'une dizaine de villes en France ont une rue Freycinet alors qu'on lui doit le réseau de chemins de fer français dont il a conçu le plan ainsi que celui des canaux dont il a fixé le gabarit. Seule son école d'origine, Polytechnique, le glorifie à travers son musée dont une salle porte son nom. Outre ses talents de ministre des Travaux publics, il fut dans les années 1880 un ministre des Affaires étrangères hyper actif et Président du Conseil à trois reprises. Son nom est à la fois associé au scandale de Panama, dont il fut faussement accusé d'être un bénéficiaire, et à l'affaire Dreyfus, provoquant en 1899 sa démission comme ministre de la Guerre. Julien Bouchet dresse un portrait tout en nuances de ce personnage visionnaire et pilier de la IIIe République balbutiante qui partagea sa fin de carrière entre le Sénat, sa chambre d'origine, et l'Académie des Sciences.