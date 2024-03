Le sang du flamboyant

Ce récit est tiré de l’affaire Beauregard qui fit la Une des journaux en 1943 en Martinique. Pendant la seconde guerre mondiale, un simple travailleur dans une plantation de canne à sucre surprend le propriétaire avec sa femme. Dans un accès de colère, il tire sur celle-ci et rosse le béké (le blanc) et s’enfuit. Condamné à mort par contumace, il passe sept années de sa vie à se cacher et finit par se suicider pour ne pas se rendre et rester libre. Albon, l’homme traqué, le solitaire, pose son regard sur l’horizon et crie sa liberté dans l’espace, sans qu’aucun écho ne lui renvoie le son de sa voix. Enfermé dans sa solitude, il comprend ce qu’il peut représenter pour les autres, il s’aperçoit du mythe qui grandit autour de son nom. Sans pourtant jamais vouloir rassembler autour de lui le moindre noyau de résistance active. Une histoire bouleversante signée de main de maître par le grand et injustement oublié Claude Auclair. Un album à (re)découvrir après 40 ans. Un album sur le racisme, sur l’esclavage, sur la condition des femmes et sur l’injustice.