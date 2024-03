Ma petite bible de l'herboristerie

Les connaissances et les conseils des herboristes sont précieux pour prendre soin de soi au naturel, prévenir et soulager au mieux les maux du quotidien ! Dans cette petite bible, découvrez les secrets de santé et de bien-être d'hier et d'aujourd'hui : Tisanes, gélules, ampoules, gouttes hydro-alcooliques, gemmothérapie, élixirs floraux, huiles essentielles... : - comment utiliser les plantes sous toutes leurs formes ; - Une sélection de plantes les plus efficaces et d'autres produits naturels ; - Acide gastrique, angine, anxiété, stress, zona... : les troubles et pathologies les plus courants et les solutions des herboristes ; - Des formules simples issues d'une transmission millénaire.