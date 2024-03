Palisades park. Blue shield

Amours, amitiés, mystères... Palisades Park n'a rien à envier à Wisteria Lane ! A Palisades Park, tout le monde est désormais bien décidé à percer l'identité de l'habitant mystère de la résidence. Pourquoi fuit-il si obstinément ses voisins ? S'il espère pouvoir leur échapper, c'est mal connaître l'opiniâtreté de certains résidents. Après avoir grandi au sein d'une famille conservatrice, Ava Waller décide de prendre son envol et suit sa meilleure amie jusqu'à Santa Monica. Fan d'ésotérisme, quand les astres lui indiquent que son âme soeur n'est autre que son voisin, elle n'a plus qu'une idée en tête : dérider cet ours grognon. Pour Travis Miller, devenir policier s'est vite imposé, et ce malgré les habitudes de son père et de ses frères à entrer et sortir de prison. Il compte d'ailleurs bien mettre ses compétences à l'oeuvre pour élucider le plus grand mystère de Palisades Park. Quand sa charmante voisine se met à le draguer ouvertement, il préfère la repousser pour ne pas la mêler à sa vie chaotique. Mais lorsqu'elle se retrouve soupçonnée d'être la complice du braquage de la fleuristerie dans laquelle elle travaille, il ne peut plus l'éviter. Au fil de l'enquête et des confidences échangées, l'amour pourrait bien s'inviter entre Ava et Travis. Mais leur passé n'est-il pas trop différent pour espérer un avenir à deux ?