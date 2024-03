La femme du prisonnier

1944, Tchécoslovaquie. En pleine nuit, une paysanne et un soldat britannique traversent la campagne dévastée. Secrètement mariés et en fuite, Bill et Izabela savent que leur chance ne durera pas. Lorsqu'ils sont capturés, ils sont prêts. Izabela est déguisée en homme, elle s'est coupé les cheveux et feint d'être muette, espérant passer pour un soldat afin qu'ils ne soient pas séparés. Ensemble, ils font face aux conditions terribles d'un camp de prisonniers de guerre et dépendent de leurs camarades pour maintenir leur fragile subterfuge. Si les Allemands découvrent la vérité, le couple – et tous leurs frères d'armes – en paiera le prix.