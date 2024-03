Eduquer sans violence. Les violences éducatives ordinaires expliquées aux parents

Au cours des dernières décennies, nos cultures occidentales ont favorisé une parentalité axée à la fois sur l'obéissance des petits et sur la relation parent-enfant. Ces jeunes enfants doivent se conformer le plus tôt possible aux attentes des adultes. Pour ce faire, de nombreuses méthodes ont été implicitement validées par la société : punitions, chantage, menaces, humiliations, intimidations... C'est ce qu'on appelle des "Violences Educatives Ordinaires", car elles font partie du quotidien de beaucoup trop d'enfants. Ces méthodes éducatives sont non seulement peu efficaces, mais elles peuvent également être délétères. En changeant notre regard sur les enfants, en établissant avec eux un nouveau rapport, nous pourrons enfin nous frayer un chemin vers une relation apaisée. Cet ouvrage offre des clés de connaissances scientifiques en faveur d'une éducation éclairée et empathique, ouvre des pistes de réflexion et de bon sens éducatif. Il propose également des idées pratiques, afin de tendre vers une parentalité plus sereine.