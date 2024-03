Méditations sur le Notre Père - Dans un commentaire Cathare (Manuscrit 269 du Trinity Collège de Dublin)

L'importance de la prière du Notre Père fut soulignée, dès l'origine, par les disciples directs de Jésus, car c'est en elle que réside l'essentiel de son enseignement. Pour comprendre la profondeur et la portée de cette prière, Daniel Benlolo a étudié un commentaire cathare du XlVe siècle : on sait en effet que les Cathares, dans leur volonté de vivre en conformité étroite avec les enseignements de Jésus, utilisaient le Notre Père comme règle de vie. L'analyse de ce commentaire cathare - la plus complète à ce jour - nous permet de découvrir un enseignement lumineux qui nous dit ce qu'est l'être, et qui nous révèle comment se servir des lois divines pour transformer des conditions destructives en conditions constructives. Le Notre Père peut alors, lorsqu'il est récité en toute conscience, produire tous les effets de la pleine puissance du Verbe prononcé par Jésus. Plus encore, parce qu'il ouvre les portes d'une prise de conscience de la Réalité intérieure, il devient un viatique sur le chemin de la réconciliation divine.