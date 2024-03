Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Pour la guérison de l'Ame et des Emotions

Mon corps me parle. Le malaise ou la maladie sont un message que mon corps m'envoie afin que je prenne conscience de ce que je vis dans le moment présent. Ils expriment le stress en moi, mon anxiété accumulée, ma fragilité émotionnelle et mes inconforts issus des nombreuses adaptations dans ma vie. Je dois écouter et comprendre leurs messages pour libérer mes émotions passées et présentes. Cet ouvrage de référence met en lumière les pensées, les sentiments et les émotions à l'origine de plus de 1000 malaises et maladies. Il me permet de comprendre de quelle manière je dois modifier mes comportements grâce à l'exploration, la compréhension et la réussite dans ma démarche de guérison sur les plans physique, psychologique et émotionnel. Il existe 5 étapes pour parvenir à la guérison : la connaissance, l'ouverture, le lâcher prise, l'acceptation, l'action. En utilisant la technique d'acceptation et d'intégration - lecture monosyllabique libératrice d'émotions refoulées - offerte dans les premières pages de ce dictionnaire, je serai guidé vers un changement positif d'attitudes, de comportements et de pensées. Cette méthode me permet de désactiver la source du conflit à l'origine de mon mal-être, amorçant ainsi le processus de guérison émotionnelle. Le contenu de cette édition est enrichi de 30 % par rapport à la deuxième édition parue en 2007 et 100 maladies additionnelles y sont répertoriées. Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies représente la compilation de soixante-dix années de recherches à partir de la pratique privée et des ateliers des auteurs Jacques Martel et Lucie Bernier. Ce livre est, depuis 1998, le manuel de référence le plus complet pour les intervenants et les personnes intéressées par le domaine de la santé, le mieux-être et l'ouverture de la pleine conscience. Là où le mental freine, le coeur s'ouvre pour intégrer la compréhension du corps, de l'âme et de l'esprit... centre d'énergie du coeur. Un outil exceptionnel complémentaire aux approches médicale, alternative, thérapeutique et sociale.