Viollet-le-Duc ou les délires du système

Il court sur Viollet-le-Duc (1814-1879) une rumeur de doctrine de de controverse néo-gothiques qu'illustre le célèbre château de Pierrefonds : symbole ou caricature d'un Moyen Âge revisité par le XIXe siècle? Ami de Prosper Mérimée, alors inspecteur des monuments historiques, Viollet-le-Duc se voit confier en 1840 la restauration de l'abbatiale de Vézelay, puis celle de Notre-Dame de Paris, Saint-Denis, Saint-Sernin de Toulouse, la cité de Carcassonne et de bien d'autres monuments. Aujourd'hui, par une sorte de fatalité, son nom reste indissolublement lié à toutes les polémiques sur la restauration d'un édifice médiéval en France : pourquoi le fantôme du vieil architecte continue-t-il de hanter nos beffrois? Qui était vraiment Viollet-le-Duc? Un visionnaire enfièvré de romantisme ou un adepte du progrès? Un précurseur ou un pasticheur, adepte du kitsch moyennâgeux à la française? En étudiant la vie et l'oeuvre de Viollet-le-Duc dans la perspective des débats contemporains sur la conservation du patrimoine, Jean-Michel Leniaud s'attache à replacer cette figure troublante, inspirée et contradictoire dans sa juste lumière.