Lorsque le colonel Asante Kroma, chef de la police, entre dans une maison isolée et abandonnée, il fait une découverte stupéfiante : le cadavre du président N'Zo Nikiema, chef d'Etat destitué et recherché depuis plusieurs semaines. En prévision de sa chute, ce dernier avait fait construire un bunker sous l'atelier d'une jeune artiste peintre, Mumbi Awele, qu'il rencontrait en secret. Etait-elle sa maîtresse ? Une prostituée ? Leur liaison s'était bâtie autour d'un meurtre, celui d'une enfant, Kaveena. La fille unique de Mumbi. Le colonel décide de vivre quelques jours dans ce lieu étouffant. Peu à peu se dévoile à lui l'incroyable vérité sur le meurtre de Kaveena. Mais surtout sur les relations troubles entre le président Nikiema et le véritable homme fort du pays, le Français Pierre Castaneda. Porté par les tremblements de voix d'un narrateur d'autant plus émouvant qu'il ne sait guère où il va, Kaveena explore les grands maux dont souffre l'Afrique, livrée aux appétits insensés de politiciens violents, locaux et étrangers. Une Afrique représentée ici par le personnage de Mumbi, femme indomptable, contrainte d'offrir son corps tout en conservant une mystérieuse dignité.