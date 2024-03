Petit Futé Vacances avec les enfants. Edition 2024

Une nouvelle édition plus pratique, résolument tournée vers les meilleures idées activités et loisirs à faire en famille ou à proposer à ses enfants pendant les vacances au cours d'un week-end. Ateliers, visites, parcs animaliers et parcs naturels, balades à pied, à cheval ou même en roulotte, bases de loisirs, sports en plein air (terre, air, mer ou eau vive), découverte insolite : vous n'aurez pas assez d'une année pour tester ! De nombreuses nouveautés et de grands classiques à découvrir sans attendre, complétés comme toujours des indispensables infos pratiques.