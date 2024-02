Ma vie en fragments

L'autobiographie d'un des plus grands sociologues de la modernité, qui a traversé les grandes épreuves du XXe siècle. Bauman, grand penseur de notre temps - à qui l'on doit notamment l'idée de " modernité liquide " -, a écrit de longues lettres à l'intention de ses filles, dans lesquelles il revient en détail sur les épisodes majeurs de sa trajectoire personnelle : ses années d'enfance et de scolarité, en Pologne ; ses expériences durant la deuxième guerre mondiale et à l'après-guerre ; son départ forcé du pays natal en 1968 et le quotidien d'exilé qui, dès lors, allait être le sien, tout d'abord en Israël puis en Grande-Bretagne, où il vivra et enseignera jusqu'à la fin de sa vie, à Leeds. Ce sont ces fragments de vie que l'on découvre ici, soigneusement agencés et édités. Le récit autobiographique qu'ils finissent par constituer est inséparable des réflexions de ce maître-penseur sur certains des grands enjeux de l'époque : l'identité, l'antisémitisme et le totalitarisme - entre autres. Des réflexions d'une extrême liberté de ton mariant de façon très singulière tonalités méditatives et ironie tranchante.