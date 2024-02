Mon bébé autonome

Le nouveau livre de chevet des parents pour accompagner leurs bébés et tout-petits vers l'autonomie dans tous les domaines : sommeil, alimentation, jeu, continence, gestion des émotions... Un bébé autonome ? Voilà qui a tout l'air d'un oxymore. En comparaison avec les petits d'autres espèces animales, les bébés humains sont particulièrement dépendants et vulnérables. Pour Marianne Bertrel, accompagnante parentale, il est toutefois possible de favoriser leur développement à travers le prisme de l'autonomie, et ce, dès les tous premiers mois. En 6 chapitres qui sont autant d'aspects du développement psychomoteur (sommeil, alimentation, jeu, continence, émotions, vie quotidienne), le lecteur découvrira comment développer l'autonomie de son enfant. Chaque chapitre commence par une partie théorique sur la physiologie avant de présenter des outils pratiques et des mises en situation. L'autonomie est un formidable booster de confiance en soi et c'est ce beau cadeau que les parents peuvent offrir à leur enfant : une aisance à gérer son corps et ses émotions, mais aussi le plaisir de prendre soin de soi.