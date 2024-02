Qui veut écouter mon histoire ? Qui fait dodo dans l'entrée, dans le salon, dans la cuisine... ? Et à chaque fois, on a une réponse. Tous ces personnages qui hantent nos cauchemars sont là, en effet, un petit fantôme, un vapire, une sorcière... Tous nous répondent. Et, non, aucun d'eux ne fait dodo ! Petit fantôme attend son histoire, le vampire est d'humeur dansante, la sorcière en pleine préparation de potion magique... Et dans la chambre, petite momie dort-elle ? Pas sûr. Mais en tous cas, bien calée dans son lit douillet, elle lit un bon livre... - Qui veut écouter mon histoire ? Tous nos petits monstres accourent... Vont-ils enfin s'endormir ?