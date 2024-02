Périple engagé. Marine, entreprises, associations

Jean Celier a vécu une vie professionnelle très diversifiée puisqu'il a eu huit employeurs dans des domaines très variés et qu'il a exercé des responsabilités dans plusieurs associations. Il a commencé sa carrière dans la Marine, comme officier puis commandant de sous-marin, il a ensuite rejoint la vie d'entreprise comme consultant et comme cadre dans des groupes industriels ou d'assurances. Il a aussi été salarié de deux associations. Parallèlement, il a toujours eu des responsabilités bénévoles dans de nombreuses associations. L'unité de ce parcours varié s'est construite autour de l'engagement et du souci des relations humaines et de management appuyées sur une conviction religieuse forte. Ces expériences originales par leur diversité lui ont permis, comme cadre, citoyen et chrétien, de se confronter à une multitude de situations dans des domaines allant de l'engagement militaire à la gestion des ressources humaines, du commandement d'un sous-marin, à la responsabilité d'une entreprise, des missions de conseil à l'animation d'associations importantes. Le moteur de ces divers engagements s'est fondé sur des convictions sociales, humaines et chrétiennes qui ont, sans doute, constitué le fil rouge de cette vie professionnelle et associative. Evoquer la richesse de ces expériences et en dégager ce qu'elles ont pu apporter comme idées, comme réflexions pour l'action et comme suggestions pour d'autres en souhaitant les partager avec ceux qui ont vécu des situations analogues ou qui entreront dans cette démarche de transmission d'expériences et de convictions.