Un livre touchant et drôle, écrit de manière complice et illustré de photos personnnelles et tirées de spectacle, qui retrace la carrière de Joseph Gorgoni, plus connu sous le nom du personnage qu'il a créé : Marie-Thérèse Porchet. Il y raconte son parcours de miraculé après une greffe des poumons et un long coma, entre autres. Ce livre reprend en partie le spectacle TransPlanté qui a marqué les esprits en Suisse 2023 et continuera à tourner en 2024 pour faire face à la demande immense suite au succès phénoménal de la première partie de la tournée. Dans son livre, comme dans son spectacle, il raconte comme il a frôlé la mort à plusieurs reprises à la suite de problèmes de santé qui se sont accumulés de manière inouie alors qu'il avait à peine franchi le cap des 50 ans : virus rarissime nécessitant une greffe de poumons, Covid, coma, etc. Joseph Gorgoni revient de loin et nous le raconte avec un don inégalable pour nous faire rire malgré le drame tout proche. Mais cette biographie va plus loin et nous propose une véritable revue de vie, entre l'enfance italienne, les premières amours, les fugues à l'étranger, les audaces, les prises de risque, et le travail intense pour arriver à faire de son corps et de son mental des instruments pour divertir le public, que ce soit au music hall (Cats), dans le cadre du plus fameux cirque de Suisse (Knie) ou encore en one man ou en one woman show sur scène.