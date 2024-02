Petit manuel de thérapie organisationnelle. Cinq étapes d'introspection pour une performance durable

Une méthode pas à pas pour (re)définir la raison d'être de son organisation, sa vision et mettre en oeuvre une stratégie pour l'atteindre. Une approche originale centrée sur un questionnement à la fois rigoureux et accessible, qui part de l'introspection et non d'analyses du marché ou de benchmarks. Comment trouver son propre modèle d'organisation ? Comment identifier l'énergie véritable et les limites authentiques de son organisation ? Prenant le parti-pris que, comme les humains, les organisations sont vivantes, l'auteur propose qu'elles aient aussi besoin d'une thérapie pour remettre à plat ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent et comment l'atteindre. Le processus décrit est un modèle testé et éprouvé auprès de TPE comme de groupes du CAC40, et permet de se poser les bonnes questions pour reconnecter avec ses aspirations et augmenter le bien-être des collaborateurs, et donc la performance.