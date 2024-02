Où est le lapin de Pâques ? Un livre avec des volets à soulever

Un album tout-carton plein de magie avec des volets à soulever ! C'est l'heure de la chasse aux oeufs ! Mais le lapin de Pâques a disparu. Paillette, la licorne, part à sa recherche à travers le Pays des Rêves ! Soulève les volets, rejoins Paillette dans sa quête, et profites-en pour explorer la vallée enchantée ! Un tout-carton plein de tendresse et de magie avec des volets pour patienter jusqu'à l'heure du coucher. Dans la même collection : Au lit : où est la petite licorne ? ; Au lit : où est le Père Noël ? ; Au lit, petite licorne ; Au lit, bébé licorne ; Au lit, petit dinosaure ; Au lit, petit dragon ; Joyeux anniversaire petite licorne ; Au lit, petite licorne - C'est Noël ! ; Au lit, petit dinosaure - La grande course ; Au lit petite licorne - Je joue avec l'histoire.