Puissance infini. Comment le calcul infinitésimal révèle les secrets de l'Univers

Sans les mathématiques, il n'existerait ni téléphone portable, ni GPS. Nous n'aurions pas découvert l'ADN, ni Neptune. Avec cet essai délicieusement et brillamment terre-à-terre, Steven Strogatz réconcilie avec le calcul tous les grands traumatisés des mathématiques à l'école, en montrant que celui-ci n'est pas une question de complexité, mais bien au contraire de simplicité. Il utilise un nombre irréel - l'infini - pour s'attaquer à différents problèmes du monde réel, en les décomposant de telle sorte que les solutions apparaissent d'une simplicité miraculeuse. Puissance infinie est non seulement la preuve que le calcul est le langage de l'univers, mais qu'il suffit parfois d'un guide comme Steven Strogatz pour être enfin en mesure de passer les portes de ce monde merveilleux. Comme le prouve Strogatz, le calcul est non seulement une langue universelle mais aussi le langage de l'univers. En dévoilant les principes de ce langage, Puissance infinie nous fait à nouveau nous émerveiller du monde. "Dans ce livre passionnant, Steven Strogatz met en lumière l'importance du calcul et en explique les mystères de façon unique", Sean Carroll, auteur du Grand Tout.