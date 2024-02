Au coeur de la vie de l'Eglise, la liturgie . Im Herzen des Lebens der Kirche, die Liturgie, Edition bilingue français-allemand

L'objet liturgique, quel que soit l'angle ou la modalité avec lequel on l'appréhende, apparaît au coeur de la vie de l'Eglise et ne dément pas l'affirmation conciliaire. Plus encore, il explique à la fois le singulier de l'expression germanophone de Liturgiewissenschaft et son habituel pluriel francophone de sciences liturgiques. Loin de seules considérations techniques, appréhensibles par de seuls universitaires ou chercheurs, loin du seul recours et ô combien nécessaire à l'histoire, la liturgie n'est pas absente des grandes questions qui agitent l'Eglise en ce temps.