Célébrer l'échec ! Transformer vos futurs fiascos en réussites

"Chaque échec permet d'éliminer une mauvaise solution, et d'aller vers le mieux. ". . Agnès Petit utilise ses échecs comme tremplin pour aller vers la réussite. Préfacé par Jean-Claude Biver et riche de douze témoignages originaux, cet ouvrage est un outil pour vous - entrepreneurs et entrepreneuses suisses -, qui souhaitez transformer vos prochains échecs en succès, sans devoir en payer le prix fort. Fluide et pratique, à déguster en plusieurs bouchées comme un cupcake (une seule lecture ne suffit pas), ce livre vous permet de mieux comprendre ce que l'erreur et l'échec signifient, d'apprendre à surmonter ces obstacles grâce aux expériences d'autres entrepreneurs, puis d'analyser et d'agir sur vos projets et votre parcours professionnel, afin d'atteindre vos buts plus facilement.