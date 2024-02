L'heure de la justice de Dieu. Histoire de Suzanne

"Rattachée dans la Bible au Livre de Daniel, l'histoire de Suzanne a inspiré de nombreux peintres et théologiens. Femme pieuse et belle vivant à Babylone et mariée au riche Joakim, elle se voit convoitée à la sortie du bain. Calomniée puis condamnée à mort par deux anciens (les "vieillards"), elle échappe de peu à la lapidation grâce à l'intervention d'un très jeune homme, Daniel, qui incarne la justice divine.