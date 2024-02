Disney Wish. Avec plus de 1000 strass !

Retrouve tous les héros de Wish, le nouveau film d'animation des studios Disney, dans ce beau livre avec plus de 1000 strass pour faire scintiller les coloriages. Asha, jeune fille de 17 ans à l'esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un voeu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles... Les enfants seront enchantés de retrouver les personnages du film dans ce livre avec de jolis décors, d'élégantes tenues, ainsi que le portrait des personnages à colorier et à embellir de strass colorés pour un effet éblouissant.