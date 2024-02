L'idée d'Europe au XIXe siècle. Aux sources de l'européanisme dans la pensée française

"L'Europe fut d'abord une idée, un idéal pacifiste, une utopie chez quelques philosophes ou rêveurs du XIXe siècle. De La paix perpétuelle de Kant, traduit en 1796 en français, au pacifisme de Jaurès au début du XXe siècle, s'exprime en langue française une conception de la fédération d'Etats nationaux libres qui contredit la réalité historique et que le XXe siècle ne réalisera que partiellement. Sont rassemblés ici des textes appartenant au socialisme utopique, au saint-simonisme, à l'anarchisme, au néo-kantisme, au républicanisme. La grande voix d'Hugo et les Congrès de la paix créent cet espace de libertés qui prépare non seulement l'Europe mais la future Société des Nations et les institutions internationales. Ce recueil contient des textes de Kant, C.-H. de Saint-Simon, P. Leroux, P.-J. Proudhon, Ch. Lemonnier, V. Hugo, Garibaldi, Barni, Jaurès."