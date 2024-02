A emporter en salle d'attente, pour préparer le rendez-vous ! La collection qui répond aux questions des tout-petits ! Pourquoi on va chez le docteur ? , Papa ou Maman peut rester avec moi ? , A quoi sert le stéthoscope ? Pourquoi on doit dire "AAAH" ? , Pourquoi on se mesure ? , C'est quoi, un vaccin ? , Comment on guérit des maladies ? + 7 questions illustrées par 7 grandes illustrations, avec un petit jeu de cherche et trouve !