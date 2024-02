Si le loup était en colère

Qu'arrive-t-il au loup ? Sa fourrure rougit, ses poils se hérissent, ses sourcils se froncent, ses dents se serrent... Attention, les enfants, tous aux abris : le loup est sur le point de piquer une grosse colère ! Une comptine à regarder, toucher et écouter Cet album à toucher propose une approche interactive des mots, des images et des matières. En tout 7 matières et un pop-up final sont à découvrir. De quoi éveiller et amuser les tout-petits ! Petit loup, grosse colère Au fil de la comptine, l'enfant suit le loup, dont la colère enfle, enfle jusqu'à éclater dans un terriblement hurlement ! Heureusement, une fois la fureur retombée, le loup s'endort, épuisé, en suçant son pouce. Ainsi, la voie est de nouveau libre pour tous les enfants qui aiment se promener dans la forêt (sur la pointe des pieds). Un livre pour décrypter les signes de la colère et pour mieux appréhender et dédramatiser cette émotion. Un héros à retrouver en livre et en version animée Les plus petits s'identifieront facilement à ce personnage de loup naïf et terriblement attendrissant et suivront avec plaisir ses aventures en format livre mais aussi en format vidéo animé sur la chaîne Youtube "La Récré des p'tits loups". Un QR code sur la 4e de couverture des ouvrages permet d'y accéder rapidement.