Une histoire de genres. Guide pour comprendre et défendre les transidentités

A l'heure où les questions de genre et d'identité sont de plus en plus présentes dans l'espace public, voici un guide qui déconstruit tous les préjugés, les abus de langage, les non-sens liés aux transidentités, afin de mieux comprendre celles-ci et de leur donner les armes pour s'émanciper. Car si la transidentité est une histoire de rapport de soi à soi, de prise de conscience individuelle, c'est aussi un rapport à des normes et à des constructions sociopolitiques, culturelles et historiques. Véritable prolongement du compte Instagram sur lequel Lexie s'emploie avec patience et grande rigueur à éduquer sur les questions de genre, ce livre engagé est une vraie boussole et un outil d'empouvoirement pour les personnes trans qui sont le plus souvent isolées, stigmatisées et font l'objet de violences extrêmes, mais aussi pour les personnes cisgenres, concernées ou non, car c'est sa propre place dans la société et le traite- ment des différences qu'il s'agit de questionner.