A quoi servent les symptômes ?

Un symptôme n'est pas une maladie mais un lanceur d'alerte. Une manière de dire à l'organisme qu'il existe un problème. L'exemple typique que l'on peut prendre est celui de la douleur : elle prévient l'organisme (et le cerveau) qu'il y a un souci que l'on se soit pris le coin d'une table dans le pied ou que l'on ait trop fait la fête la vieille ! L'auteur, le Dr Patrick Lemoine, est avant tout un psychiatre passionné par le sommeil et ses troubles ainsi que par l'étude des biorythmes. Il argumente, par exemple, que la dépression est une manière de préserver l'avenir de l'espèce en favorisant la fécondité, que l'insomnie des personnes âgées est la preuve de leur altruisme, que le trouble bipolaire favorise les découvertes scientifiques et les productions artistiques… Un ouvrage innovant pour enfin prouver que tout symptôme est utile et que son évolution (à l'échelle d'une vie humaine ou de l'espèce) est extrêmement instructif pour notre santé !