All of us villains Tome 2 : La malédiction des sept

Pour la première fois de son histoire, le tournoi d'Ilvernath ne se déroule pas comme prévu. L'arène accueillant la sanglante compétition s'effondre. La haute magie est de plus en plus instable, un jeune homme est revenu d'entre les morts et les champions doivent faire un choix : rompre la malédiction millénaire qui pèse sur eux sans connaître les conséquences d'un tel acte ou s'affronter à mort pour obtenir gloire et pouvoir. Trahisons, larmes et suspens insoutenable : un final en apothéose pour la duologie phénomène d'Amanda Foody et C. L. Herman La duologie "All of Us Villains", c'est la rencontre idéale entre les tributs d'"Hunger Games", la compétition de la Coupe de feu dans "Harry Potter" et l'écriture cinématographique de Leigh Bardugo : le cocktail idéal pour un page-turner addictif ! Une duologie adoubée par la critique New York Times Best Seller. Amazon's Best Young Adult Book of 2021. Sélectionné parmi les meilleurs livres Young Adult par Kirkus et Kobo. "Un roman tellement ensorcelant que le cliffhanger final fait l'effet d'une malédiction". (Kirkus) "Magique, intelligent, impitoyable". (Kandare Blake, autrice de "Three Dark Crowns") "Quelque part entre la compétition mortelle de la saga "Hunger Games" et le tournoi des trois sorciers, dans "Harry Potter et la Coupe de feu", c'est l'un des événements du moment dans le genre fantasy pour jeunes adultes. Les amateurs de suspense devraient adorer". Géo Ado "Harry Potter va te paraître bien fade après la lecture de ce roman qui a rencontré un succès critique aux Etats-Unis". Geek junior