Teenage Mutant Ninja Turtles - Les tortues ninja : Saturday Morning Adventures

En 1987, le monde entier a découvert les Tortues Ninja grâce à une chanson thème entraînante et un dessin animé plein d'humour et d'action. Les personnages du dessin animé reviennent dans cet album, avec de NOUVELLES histoires ! Dans la première, après une surtension électrique imprévue, les chevaliers d'écaille se retrouvent piégés dans un simulateur d'entraînement, luttant pour se libérer des griffes numériques de certains de leurs plus redoutables ennemis ! Préparez-vous à prolonger la grande turtlemania (et essayez de rester calme si la chanson du générique est déjà incrustée dans votre tête).