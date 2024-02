Marion Lecallet, infirmière, la quarantaine, épouse modèle et mère de deux adolescents, se surnomme elle-même "la quiche". Elle répond aux besoins de chacun, mais pas aux siens ! Lorsque la crise du Covid survient, son diabète la contraint à rester chez elle et elle consacre ses rares sorties à livrer des masques au personnel soignant. Elle fait alors la connaissance de Loïc, un flic ravagé par le chagrin de perdre bientôt son meilleur ami, hospitalisé en soins palliatifs. Il lui propose l'impensable : danser presque nue devant son vieux pote pour l'aider à partir en douceur. Marion hésite. Poussée par un désir d'émancipation irrépressible, elle voudrait envoyer balader les convenances. Mais ce défi un peu fou pourrait aussi bousculer son équilibre familial, et sa vie toute entière. Osera-t-elle se jeter à l'eau ? Est-elle prête à payer le prix pour, enfin, exister pleinement ? Comme un petit air de liberté est une comédie irrésistible servi par un style incisif. Le portrait de Marion, tour à tour drôle et émouvante, invite à la joie autant qu'à la réflexion. Lorsque vous aurez lu le premier chapitre, vous ne pourrez plus reposer ce roman avant la dernière page. "Un livre et que je l'ai lu gourmandement. C'est léger, drôle, sans prétention." Grégoire Delacourt Julie Gaillard est née en 1978. Sage-femme, elle vit à Paris. Son roman, Une piscine à Jalalabad, co écrit avec sa soeur Cécile, a obtenu le Grand Prix du Pays du Mont Blanc 2022 et a fait partie de la sélection nationale du Prix Hors Concours 2022.