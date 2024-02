Mon cahier d'autohypnose. Apaisez les petits maux du quotidien et déployez votre potentiel

Initiez-vous à l'autohypnose et découvrez comment l'appliquer dans tous les domaines de votre vie pour profiter de ses bienfaits. A la portée de tous, cette technique permet d'accéder à un état de conscience modifié pour s'adresser directement à son subconscient, en procédant par visualisation ou en formulant des suggestions positives. Adieu cigarette, grignotage, timidité, phobies, eczéma, migraines ou insomnies ! Grâce aux 20 exercices expliqués pas à pas, réalisez facilement et en toute sécurité vos propres séances d'autohypnose pour dépasser vos blocages, oublier vos peurs, retrouver confiance, mais aussi développer votre intuition et votre créativité. En introduction, toutes les astuces et les conseils pour préparer sa séance d'autohypnose et s'entraîner : de quoi ai-je besoin ? Quelle position choisir ? Quand verrai-je des résultats ? Tester différentes inductions sensorielles. Visualiser de mieux en mieux. Déterminer des objectifs, etc.