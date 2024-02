PASS-LAS : Réussir ma 1re année de santé. Les conseils d'un Major : stratégie de travail, planning d'entraînement, conseils ciblés

Avec plus de 725 000 voeux sur Parcoursup en 2023, le PASS (parcours accès santé) est devenu la formation la plus demandée (soit 12% des voeux). Mais seuls 35 000 néobacheliers seront admis en PASS ou LAS (licence accès santé), et sur ces 35 000 étudiants, environ 8500 seront admis en deuxième année d'études de santé MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie) : le taux de réussite ne concerne qu'un étudiant sur 4. Pour être sûr de faire partie de ces 25%, Vincent Villa-Mur vous accompagne pendant toute votre première année, avec des informations sur les filières, les attendus, les cours de PASS-LAS et les examens. Major au classement médecine de l'université de Bordeaux, il livre ici sa méthode et donne des astuces concrêtes pour que chacun puisse se les approprier. Ce livre intéressera également les lycéens qui souhaitent se lancer dans des études de santé : ils éviteront ainsi tous les écueils dès leur 1re année de PASS ou LAS.