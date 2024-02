L'âme bleue. Tome 1

Quand Oksana rencontre Max, l'attraction qu'elle éprouve pour lui est immédiate, presque trop forte. Elle sait qu'elle n'a pas de temps à perdre à fantasmer sur des hommes inaccessibles, mais elle n'arrive simplement pas à détourner le regard. C'est plus fort qu'elle : il la fascine. Il l'obsède. Mais Max est farouche, difficile à cerner. Il aboie autant qu'il mord, déterminé à garder jalousement ses secrets pour lui. Ceux qui la tiennent à l'écart. Que cache-t-il au fond de lui ? Plus Oksana s'approche de son coeur, plus Max la rejette. Jusqu'où ira-t-elle pour son sourire ? Se fera-t-elle un bleu à l'âme ?