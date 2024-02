La Guilde des Ombres Tome 3 : Le Don de vie

La suite tant attendue des aventures de Panama ! " Nos choix et nos actes définissent ce que nous sommes. " Sept ans après la Grande Traque qui a signé la destruction spectaculaire de la confrérie des assassins à laquelle elle appartenait, Panama Carswell, l'Ombre exilée de Clepsydre que l'on surnommait autrefois Sanguine, est devenue une mercenaire endurcie. Elle voyage de cité en cité aux côtés de son frère Gorgon et de son ami Menos en louant son épée au plus offrant. Mais depuis plusieurs semaines, des rumeurs de guerre enflent sur le Continent. Une armée gigantesque serait en train de se rassembler dans les montagnes au nord de Terreflamme, et les fantômes du passé de Panama pourraient y être étroitement liés. La guerrière pensait avoir définitivement tourné la page par rapport à la Guilde des Ombres, mais il semblerait qu'un commanditaire de sa connaissance ait un dernier contrat d'assassinat à lui proposer, le plus dangereux de toute son existence...